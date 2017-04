Viele Helfer bei der Aktion „Gillrath putz(t) munter“

Geilenkirchen-Gillrath. Zur Aktion „Gillrath putz(t) munter“ hatte sich wieder eine beachtliche Anzahl von Bewohnern der Pfarrgemeinde eingefunden. Das Traktorenteam Alexander Beemelmanns, Heiner Molz und Helmut Gerads traf sich am Feuerwehrhaus in Gillrath.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Ortsvorsteher Peter Krückels wurden die Helfer in mehrere Gruppen eingeteilt, und das Aufräumen konnte beginnen. Da die meisten in den vergangen Jahren bereits an den „Gillrath putz(t) munter“-Aktionen teilgenommen hatten, waren die Strecken, die vom Müll befreit werden sollten, bereits allen bekannt. Gegen Mittag trafen die Trupps mit vollen Anhängern wieder am Feuerwehrhaus in Gillrath ein.

Alle waren erstaunt, was sich in einem Jahr wieder angesammelt hatte. Nach getaner Arbeit wurde den Helfern eine Gulaschsuppe gereicht, und bei kühlen Getränken wurde noch einige Zeit gemeinsam geplaudert.

Der Ortsvorsteher bedankte sich bei allen Helfern für ihre Unterstützung. Die Gruppe versprach, sich im kommenden Jahr wieder zum gleichen Anlass zu treffen.