Viel Spaß bei Zwergen-Musik und musikalischer Früherziehung

Geilenkirchen. Im Januar beginnen wieder neue Kurse in der Zwergen-Musik und der musikalischen Früherziehung in den Räumen der Musikschule Geilenkirchen.

Schon immer ist das gemeinsame Singen mit Kindern fester Bestandteil einer guten Kindergartenarbeit. Die musikalische Frühförderung in der Zwergen-Musik für die Kleinen ab 18 Monate und in der Musikalischen Früherziehung für Kinder ab vier Jahren ist jedoch viel mehr.

In allen Kursen wird in festen Gruppen aufbauend gearbeitet. Der Unterricht wird dem Lerntempo der Kinder angepasst und orientiert sich an den Lehrplänen des Verbandes deutscher Musikschulen. Ziel ist es, die Kinder ganzheitlich zu fördern.

So werden wichtige Beiträge zu Sozialverhalten, Rhythmusgefühl, Kreativität, Konzentration, Musikalität und Sprachentwicklung geleistet. Neben dem gemeinsamen Singen und Tanzen arbeiten die Kinder rhythmisch mit den Orffschen Instrumenten und lernen ab vier Jahren sogar schon die ersten Noten kennen. Im Laufe des Unterrichtes werden alle Instrumente nacheinander vorgestellt, so dass die Kinder im Anschluss genau wissen, welches Instrument sie gerne erlernen möchten. In allen Kursen steht die Freude an der Musik ausdrücklich im Vordergrund.

Der Bau von Musikinstrumenten gehört ebenfalls zum Programm beider Kurse.

Für die Zwergen-Musik stehen jeweils sieben, für die musikalische Früherziehung zwölf Plätze zur Verfügung. Die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen.

Beginn ist im Januar 2018

Ab Januar 2018 werden folgende Kurse angeboten: Zwergen-Musik I für Kinder ab 18 Monaten ab Freitag, 12. Januar, von 11 bis 11.45 Uhr oder von 15 bis 15.45 Uhr, Zwergen-Musik II für Kinder, die zwischen dem 1. April 2015 und dem 31. März 2016 geboren sind, ab Montag, 8. Januar, von 16 bis 17 Uhr, ab Dienstag, 9. Januar, von 16 bis 17 Uhr und ab Samstag, 13. Januar, von 9.15 bis 10 Uhr.

Die Musikalische Früherziehung I Woche für Kinder, die zwischen dem 1. April 2013 und 31. März 2014 geboren sind findet ab Montag, 8. Januar, von 17 bis 18 Uhr, ab Dienstag, 9. Januar, von 17 bis 18 Uhr, oder ab Samstag, 13. Januar, von 10 bis 11 Uhr statt.

Anmeldungen werden ab sofort in der Geschäftsstelle der Musikschule, Markt 15, persönlich angenommen und zwar montags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 15.30 Uhr, dienstags von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Telefonisch ist die Musikschule unter Telefon 02451-953050, per E-Mail unter info@musikschule-geilenkirchen.de zu erreichen.