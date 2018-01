Gangelt - ViaNobis: Familiale Pflege als Hilfe für Angehörige

Gangelt. „Familiale Pflege“, hinter diesem Begriff verbirgt sich ein Bündel verschiedener kostenfreier Beratungen und Schulungen, die die Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Katharina Kasper ViaNobis GmbH in Gangelt pflegenden Angehörigen anbietet.

Der nächste Pflegeinitialkurs findet am 11. und 18. Januar sowie am 25. Januar jeweils von 13.30 bis 16 Uhr in Gangelt statt. Interessierte können sich bei Wilma Donné oder Angelika Lilikakis unter Telefon 0151/62461122 oder per E-Mail: familiale-pflege@vianobis.de anmelden.

Seit einiger Zeit können Versicherte aller Krankenkassen, die einen Angehörigen mit Pflegestufe pflegen, die Familiale Pflege der Fachklinik in Anspruch nehmen. In Gesprächen und Trainingsprogrammen erhalten sie die nötige Unterstützung, um sich auf die Pflege zu Hause vorzubereiten.

Gegenseitige Entlastung

Die examinierte Pflegekraft Wilma Donné und ihre Kollegin Angelika Lilikakis informieren die Familienmitglieder in einem Gespräch über die entstehenden Pflegeaufgaben. Gemeinsam mit den Angehörigen überlegen sie, wie die Arbeiten innerhalb der Familie so organisiert werden können, dass sich die Mitglieder gegenseitig entlasten. Zusätzlich können Sorgen und Bedenken besprochen werden.

Neben der Beratung bieten Wilma Donné und Angelika Lilikakis kostenfreie Pflegekurse an. Daran kann jeder Interessierte teilnehmen. Ein solcher Kurs besteht aus vier Bausteinen, die an drei Tagen vermittelt werden. Themen wie Mobilisation, Inkontinenz, Bettlägerigkeit und Ernährung werden besprochen. Das Projekt Familiale Pflege ist ein Modellprojekt der Universität Bielefeld in Kooperation mit der AOK.