VfR-Schwimmer garantieren Bestzeiten

Übach-Palenberg. Wenn zum Jahresende ein wenig Rückschau gehalten wird, stehen beim VfR Übach-Palenberg auch immer die Ehrungen der Vereinsmeister der Schwimmabteilung an. Die stellt mit immer zwischen 870 und 1000 Mitgliedern nicht nur den größten Verein im Schwimmbezirk Aachen, sondern ist durch die hohe Leistungsdichte auch ein Garant für Bestzeiten.

Das war auch bei der jüngsten Ehrung in der Turnhalle des Westdeutschen Schwimmverbandes an der Carlstraße in Übach-Palenberg der Fall. Die Vereinsspitze um den Vorsitzenden Tim Böven und den sportlichen Leiter und Cheftrainer Manfred „Fredl“ Rothärmel hatte allen Grund zur Freude.

Hier nun der Überblick über die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften, die im Gegensatz zu den jüngeren Mitgliedern alle offen, sprich ohne Rücksicht auf die Startjahrgänge, ausgetragen wurden (Zeiten und Geburtsjahrgang in Klammern): Damen: Rücken: 50 Meter: 1. Dalina Kruwinnus 0:46,05 min., 2006), 2. Lisa Gerkens (0:50,12 min., 2008), 3. Emily Stör (0:52,00 min., 2007); 100 Meter: 1. Stephanie Pietschmann (1:09,47 min., 1991), 2. Maike Strieder (1:11,81 min., 2001), 3. Maria Xantinidou (1:16,31 min., 2001); Brust: 50 Meter: 1. Dalina Kruwinnus (0:51,33 min., 2006), 2. Pia Gehde (0:54,13 min., 2006), 3. Leonie Wuttig (0:55,90 min., 2007); 100 Meter: 1. Kim Giang (1:19,07 min., 2002), 2. Stephanie Pietschmann (1:22,71 min., 1991), 3. Maike Strieder (1:25,70 min, 2001); Freistil: 50 Meter: 1. Dalina Kruwinnus (0:42,04 min, 2006), 2. Emily Stör (0:49,89 min., 2007), 3. Lisa Gerkens (0:50,14 min., 2008); 100 Meter: 1. Stephanie Pietschmann (1:05,43 min., 1991), 2. Hanna Bonn (1:08,23 min., 2000), 3. Maike Strieder (1:09,59 min., 2001); Lagen: 100 Meter: 1. Dalina Kruwinnus (1:41,38 min., 2006), 2. Pia Gehde (1:55,51 min., 2006), 3. Emily Stör (2:05,37 min., 2007); 200 Meter: 1. Stephanie Pietschmann (2:38,00 min., 1991), 2. Maike Strieder (2:44,65 min., 2001), 3. Kim Giang (2:47,52 min., 2002); Schmetterling: 50 Meter: 1. Dalina Kruwinnus (0:51,24 min., 2006), 2. Pia Gehde (0:55,56 min., 2006); 100 Meter: 1. Stephanie Pietschmann (1:11,83 min., 1991), 2. Maike Strieder (1:17,36 min., 2001), 3. Hanna Bonn (1:19,33 min., 2000); Herren: Rücken: 50 Meter: 1. Jan Faulwetter (0:47,62 min., 2008), 2. Simon Steegers (0:53,01 min., 2008), 3. Daniel Müller (0:55,21 min., 2007); 100 Meter: 1. Jan Pietschmann (1:03,19 min., 1992), 2. Tim Rothärmel (1:05,78 min., 2000), 3. Christian Schneider (1:07,69 min., 1994); Brust: 50 Meter: 1. Jan Faulwetter (0:52,66 min., 2008), 2. Simon Steegers (0:57, 27 min., 2008), 3. Michael Schmidt (0:58,79 min., 2006); 100 Meter: 1. Jan Pietschmann (1:10,73 min., 1992), 2. Thimo Dronske (1:15,45 min., 2002), 3. Tim Rothärmel (1:15,69 min., 2000); Freistil: 50 Meter: 1. Jan Faulwetter (0:41,81 min., 2008), 2. Michael Schmidt (0:46,34 min., 2006), 3. Simon Steegers (0:48,12 min., 2008); 100 Meter: 1. Jan Pietschmann (0:54,15 min., 1992), 2. Christian Schneider (0:58,26 min., 1994), 3. Tim Rothärmel (0:59,43 min., 2000); Lagen: 100 Meter: 1. Jan Faulwetter (1:48,62 min., 2008), 2. Michael Schmidt (2:05,81 min., 2006); 200 Meter: 1. Jan Pietschmann (2:16,27 min., 1992), 2. Tim Rothärmel (2:23,79 min., 2000), 3. Christian Schneider (2:26,90 min., 1994); Schmetterling: 50 Meter: 1. Jan Faulwetter (0:52,93 min., 2008); 100 Meter: 1. Jan Pietschmann (1:00,96 min., 1992), 2. Tim Rothärmel (1:05,83 min., 2000), 3. Christian Schneider (1:07,11 min., 1994); Sieger in der Gesamtwertung wurden: Damen: Urkundengruppe 6: Lisa Gerkens, Gruppe 5: Dalina Kruwinnus, Gruppe 4: Emily Huszka, Gruppe 3: Kim Giang, Gruppe 2: Maike Strieder, Gruppe 1: Stephanie Pietschmann; Herren: Urkundengruppe 6: Jan Faulwetter, Gruppe 5: Michael Schmidt, Gruppe 4: Tim Faulwetter, Gruppe 3: Thimo Dronske, Gruppe 2: Tim Rothärmel, Gruppe 1: Jan Pietschmann. Die Pokale sicherten sich folgende Schwimmer: Damen, Pokalgruppe 3: Dalina Kruwinnus, Gruppe 2: Kim Giang, Gruppe 1: Stephanie Pietschmann; Herren, Pokalgruppe 3: Jan Faulwetter, Gruppe 2: Thimo Dronske, Gruppe 1: Jan Pietschmann.