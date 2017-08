Übach-Palenberg/Boscheln.

Nach neun Jahren Zugehörigkeit zur Kreisliga A mit durchaus beachtlichen Platzierungen musste der VFL in den sauren Apfel beißen und konnte den Abstieg nicht verhindern. Er startete auf Rang 14, am Ende war es Rang 14 der den Abstieg besiegelte – von Beginn an war irgendwie der Wurm drin.