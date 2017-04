Geilenkirchen/Aachen.

Das Aachener Verwaltungsgericht hat am Freitag entschieden, dass der eigentlich am kommenden Wochenende vorgesehene verkaufsoffene Sonntag im Geilenkirchener Gewerbegebiet Niederheid nicht stattfinden darf. Der Stadtrat war am Mittwochabend auf Konfrontationskurs mit der Gewerkschaft Verdi gegangen, indem er sich weigerte, den Termin abzusagen.