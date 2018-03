Geilenkirchen.

Sportplatz Tripsrath, 12 Uhr mittags: Zuerst ist die Polizei vor Ort, dann kommt der vermeintliche Verkehrssünder, dann die zwei Damen von der Kreisverwaltung und dann der Bußgeldrichter vom Amtsgericht Geilenkirchen. Ganz zum Schluss findet auch der Rechtsanwalt des Betroffenen den kleinen Parkplatz am Sportplatz. Gemeinsam geht es über einen Feldweg vorbei am Sportplatz, den die Maulwürfe fleißig umgraben, zum Ortstermin an der B221.