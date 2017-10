Verlässlichkeit, Teamgeist und Engagement

Gangelt. Nach dem Erfolg der ersten Veranstaltung im vergangenen Jahr fand einige Wochen nach Beginn des neuen Ausbildungsjahres nun zum zweiten Mal eine Informationsveranstaltung für die Auszubildenden in der ViaNobis – Die Eingliederungshilfe statt.

Eingeladen waren die Auszubildenden in der Heilerziehungspflege, die im Sommer ihre Ausbildung aufgenommen haben. „Die Einrichtungsleitungen der Eingliederungshilfe der Katharina Kasper ViaNobis GmbH legen sehr großen Wert auf die persönliche Begrüßung der Auszubildenden in der Einrichtung“, erklärt Ilka Gerigk, Leiterin der Eingliederungshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung. „Unter anderem mit dieser Informationsveranstaltung möchten wir unterstreichen, dass wir die Ausbildung junger Menschen als Investition in die Zukunft des Unternehmens verstehen.“

In der Veranstaltung motivierte unter anderem Fachbereichsleiter Norbert Scheufen die Neuzugänge: „Unsere Botschaft an Sie lautet: Holen Sie das Beste aus sich heraus!“ Von ihm und weiteren Führungskräften und Ausbildungskoordinatoren erhielten die Azubis ihre individuellen Ausbildungspläne und wichtige Informationen zum Ausbildungskonzept des Heilerziehungspflegers.

Einsatz in vielen Arbeitsfeldern

Dieses sieht Praxiseinsätze in verschiedenen Arbeitsfeldern vor, so dass die Nachwuchskräfte durch bereichsübergreifende Erfahrungen eine fundierte und qualifizierte Ausbildung erhalten.

Zudem hatten die Azubis Gelegenheit, sich untereinander kennenzulernen und von ihren ersten Erfahrungen am neuen Arbeitsplatz zu berichten.

„Geben und Nehmen lautet unsere Devise“, appellierte Einrichtungsleiterin Ilka Gerigk. „Wir verstehen uns als Wegbegleiter der Ausbildung und stehen auch als Ansprechpartner für persönliche Fragen, Rückmeldungen und Anregungen gerne zur Verfügung. Im Gegenzug erwarten wir Lernbereitschaft, Verlässlichkeit, Teamgeist und Einsatz.“