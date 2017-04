Auch Übach-Palenberg muss Termine streichen

Auch die Stadt Übach-Palenberg hat auf das gewerkschaftliche Vorgehen gegen die nicht rechtskonformen verkaufsoffenen Sonntage reagiert. Just am heutigen Mittwoch soll der Bauausschuss eine Neufassung der Verordnung über das „Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass“, wie verkaufsoffene Sonntage im Beamtendeutsch genannt werden, beschlossen werden.

Demnach würde es in diesem Jahr nur noch drei verkaufsoffene Sonntage in Übach geben, nämlich anlässlich des Maiblütenfests am 14. Mai, des Oktoberfests am 8. Oktober und des Weihnachtsmarkts am 3. Dezember. Bereits vergangenen Sonntag hätte anlässlich des Ostermarkts ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden sollen, wurde jedoch abgeblasen. Gleiches soll in der heutigen Ausschusssitzung auch dem

1. Oktober widerfahren. Auf diese Termine hatten sich der Aktionskreis „Pro Übach“ und der Einkaufspark Magnus geeinigt. Für Palenberg wünscht die Aktionsgemeinschaft Palenberg lediglich anlässlich des Kaiser-Karls-Fests einen verkaufsoffenen Sonntag, am 17. September

In Geilenkirchen werden im Stadtkern drei verkaufsoffene Sonntage stattfinden, nämlich im Rahmen der Culinara am 11. Juni, der Herbstkirmes am 15. Oktober und des Nikolausmarkts am 3. Dezember.