Verkaufsoffener Sonntag im Gewerbegebiet abgesagt

Geilenkirchen. Aufgrund einer Intervention der Gewerkschaft Verdi muss der für kommenden Sonntag in den Gewerbegebieten Niederheid vorgesehene verkaufsoffene Sonntag abgesagt werden.

Dies erklärte am Montag Geilenkirchens Beigeordneter Herbert Brunen. Nach dem nordrhein-westfälischen Ladenöffnungsgesetz dürften an jährlich höchstens vier Sonn- oder Feiertagen Verkaufsstellen aus Anlass von örtlichen Festen, Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen bis zur Dauer von fünf Stunden geöffnet sein.

Hierbei müssten die Veranstaltungen selbst gegenüber der Ladenöffnung im Vordergrund stehen und dazu geeignet sein, den Großteil der Besucherzahlen zu generieren.

Die Gewerkschaft verdi habe, so Brunen, in der jüngsten Vergangenheit bereits mit Erfolg gegen vergleichbare Regelungen zu verkaufsoffenen Sonntagen in der hiesigen Region geklagt und angekündigt, bei allen Kommunen auf die Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen zu achten.