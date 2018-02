Gangelt - VdK: Silberne Medaille für Agnes Dahlmanns und Wilfried Viethen

Gangelt.

Vorsitzender Erich Dohmen hatte bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Birgden am Freitagabend in der Gaststätte Dalmacija in Birgden Grund zur Freude. Schließlich galt es, zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige und teils sehr aktive Mitgliedschaft auch in Abwesenheit zu ehren.