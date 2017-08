VdK-Ortsverband Würm plant Ausflug nach Bad Ems

Geilenkirchen. Der VdK-Ortsverband Würm lädt zu einem Tagesausflug nach Bad Ems ein. Der Ausflug steht unter dem Motto „Blumenkorso Bad Ems 2017 – eine Stadt im Blütenrausch“ und wird am Sonntag, 27. August, unternommen.

Der Blumenkorso in Bad Ems gilt als Deutschlands größte rollende Blumenschau und drittgrößter Blumenkorso weltweit. Die autofreie Kurstadt zwischen Koblenz und Montabaur bietet ihren Besuchern beim Blumenkorso 50 Zugnummern, davon alleine 26 monumentale Motivwagen mit über 1,5 Millionen Dahlien. Der Kostenbeitrag beträgt für VdK-Mitglieder und deren Partner 15 Euro, für Nichtmitglieder 20 Euro. Da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, werden verbindliche Anmeldungen nach Eingang beim Vorstand berücksichtigt. Die vorgesehenen Abfahrtszeiten sind: um 6.45 Uhr ab Kirche Randerath, um 6.55 Uhr ab Kirche Würm und um 7 Uhr ab Gaststätte Spehl in Beeck.

Die voraussichtliche Rückfahrt erfolgt gegen 19 Uhr. Anmeldungen werden bis zum 15. August vom Vorsitzenden Manny Walther unter Telefon 02453/2245 entgegen genommen.