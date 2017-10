Unternehmer-Workshop zum Thema Fördermittel

Geilenkirchen. Am kommenden Dienstag, 17. Oktober, findet von 16 bis 18 Uhr im Haus Basten der nächste Workshop „F&E-Projekt- und Fördermittelmanagement“ statt.

Bei der kostenfreien Veranstaltung, die im Rahmen des Projekts ScienceLink durchgeführt wird, können sich kleine und mittlere Unternehmen über Förderprogramme und -instrumente in Forschung und Entwicklung informieren.

Die Teilnehmer werden unter anderem etwas über die Phasen des Projektmanagements vom Antrag über die Ausführung bis zur Abrechnung, zu steuerlichen Förderungen und aktuellen Fachprogrammen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erfahren. In einem Best-Practice-Beispiel werden Erfahrungen vorgestellt und Empfehlungen gegeben. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zu Einzelberatungen und Networking zwischen Unternehmen. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an: fe-wksp@sciencelink.de.

ScienceLink vernetzt regional ansässige kleine und mittelständische Unternehmen mit den Forschungseinrichtungen in der Technologieregion Aachen. Die Projektpartner sind: AGIT mbH, Stadt Aachen, Städteregion Aachen und Region Aachen - Zweckverband. Die IHK Aachen und die RWTH Aachen Campus GmbH unterstützen das Vorhaben als Partner. ScienceLink wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert. Ansprechpartner ist Dr. Carsten Hoelper von der AGIT mbH, telefonisch unter Telefon 0241/9631042, oder per E-Mail unter der Adresse: c.hoelper@agit.de.