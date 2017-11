Gangelt-Birgden - Ungewöhnlicher Dreikampf beim Ferkeskoppturnier in Birgden

Gangelt-Birgden.

Das Birgdener Verkeskoppturnier war erneut ein toller Zuschauermagnet und bot in der Mehrzweckhalle ein großes Spaßturnier für Jung und Alt. Zehn Mannschaften gingen im ungewöhnlichen Dreikampf an den Start. Am Ende sicherte sich die Mannschaft „JAPPS“ (Tanja und Frank Jansen und Monique Apps) Rang eins, im Vorjahr wurde die Truppe Zweiter und feierte frenetisch diesen Triumph.