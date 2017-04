Unfallort gesucht: Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Übach-Palenberg. Zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Gürzelweg ist die Polizei am Mittwochabend gerufen worden. Dort stand ein Auto mit eingeschaltetem Warnblinklicht und starken Beschädigungen im Frontbereich auf der Fahrbahn. Kurios: Die 53-jährige Fahrerin aus Übach-Palenberg konnte den Beamten nicht sagen, wo der Unfall passiert war.

Wie die Heinsberger Polizei mitteilt, wurden die Beamten gegen 21 Uhr alarmiert. Die Frau hatte offenbar Alkohol getrunken, weshalb ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt wurde. An dem beschädigten Wagen befanden sich Holzsplitter, die Suche nach der Unfallstelle blieb jedoch bisher erfolglos.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nun Zeugen. Auch Personen, die Angaben zu der gesuchten Unfallstelle oder über Unfallschäden an Bäumen oder Zäunen in der Umgebung machen können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter 02452/920-0 entgegen.