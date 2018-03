Geilenkirchen - Umwelttag in Würm, Leiffarth, Müllendorf, Honsdorf und Flahstraß

Geilenkirchen. Zum alljährlichen Müllsammeln trafen sich viele Vereinsmitglieder in Würm am Sportplatz. Dort wurden die Sammler mit Müllbeuteln und Handschuhen versorgt. Handschuhe waren auch nötig, um in Müllendorf den „Rotlichtparkplatz“ zu säubern.

Was die Sammler dort alles fanden, will man eigentlich gar nicht wissen. Aus Kreisen der Sammler kam der Vorschlag, dort Kondom- und Getränkeautomaten aufzustellen. Am Torbogen an der Beeck waren 37 Weinflaschen ein großer Fund.

Versteckt in Richtung Lindern wurde eine ganze Sitzecke entdeckt und mit dem Traktor zum Container gebracht. Auch sonst war die Ausbeute zum Teil erschreckend, ein Bewusstsein für die Umwelt scheint sich bei manchen Menschen immer noch nicht eingestellt zu haben, so das Fazit der Sammler. Der Vorsitzende des Fördervereins der Ortsvereine Würm, Leo Kuhn, dankte den Helfern für ihr Engagement.