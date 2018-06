Übach-Palenberg - Umstrittenes Baugebiet: In Siebenmeilenstiefeln Richtung Mariental

Übach-Palenberg.

Das umstrittene Baugebiet Mariental soll so schnell wie möglich auf die Schiene gesetzt werden. Dies ist das Ergebnis der Sitzung des Übach-Palenberger Bauausschusses am Dienstag. So wird die Verwaltung sich parallel zur Änderung des Regionalplans bereits mit einem möglichen Bebauungsplan beschäftigen.