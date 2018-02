Übach-Palenberg.

So richtig wollte sich noch keine der Fraktionen aus der Deckung trauen. Allenfalls hinter vorgehaltener Hand ist von Entscheidungsträgern zu hören, dass sie den Verkehr tendenziell lieber westlich am Rathausplatz vorbeifließen lassen würden als in einer Art großem Kreisverkehr drum herum. Doch eine abgeschlossene, spruchreife Meinung hat sich die Politik noch nicht gebildet.