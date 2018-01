Übach-Palenberg.

Bei windigem Wetter meldete das Carolus-Seniorenzentrum (CSZ) der Arbeiterwohlfahrt in Übach am ersten Wochenende im neuen Jahr ein volles Haus. Grund dafür war einmal mehr das Gastspiel des Übacher Gesangvereins 1848, der seit der Eröffnung der Einrichtung im September 2004 alljährlich seinen Veranstaltungsreigen mit dem beliebten Neujahrskonzert in Gang setzt.