Übacher Feld- und Wiesenfete gegen Kälte und Not Von: mabie

Letzte Aktualisierung: 22. August 2018, 16:00 Uhr

Übach-Palenberg. Die Feld- und Wiesenfeten in Übach waren schon immer eine wunderbare Angelegenheit. Das wird sich auch bei der kommenden Auflage am Samstag, 1. September, nicht ändern. Dann darf am Übacher Pfarrzentrum Bischof-van-der-Velden-Haus (Kirchplatz) wieder für den guten Zweck gefeiert werden.