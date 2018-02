Übach-Palenberg.

Der Verhandlungstermin zur Vergabe der Übach-Palenberger Wasserkonzessionen am Düsseldorfer Oberlandesgericht (OLG) hat am MIttwoch noch zu keiner Entscheidung geführt. Diese soll am 28. März bekannt gegeben werden. Damit besteht für mindestens einen weiteren Monat Unklarheit darüber, wie die Zukunft der Wasserversorgung in Übach-Palenberg aussieht.