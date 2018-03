Übach-Palenberg - Übach-Palenberger Schwimmverein ehrt langjährige Mitglieder

Übach-Palenberg.

Wenn die Schwimmabteilung des VfR Übach-Palenberg einmal im Jahr zu ihrer Mitgliederversammlung ruft, dann stehen auch immer umfangreiche Ehrungen auf dem Programm. So war es auch bei der jüngsten Auflage, die erstmals in der Mehrzweckhalle an der Marienberger Schulstraße stattfand.