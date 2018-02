Übach-Palenberg/Hamminkeln - Übach-Palenberger Schüler bei der Lernstatt Demokratie NRW

Übach-Palenberg/Hamminkeln.

Kürzlich fand die sechste Lernstatt Demokratie NRW in der Akademie Klausenhof in Hamminkeln-Dingden statt. Bereits zum fünften Mal nahm eine Gruppe des Carolus-Magnus-Gymnasiums (CMG) Übach-Palenberg an dieser Veranstaltung teil, die jährlich von der Regionalgruppe NRW des Förderprogramms „Demokratisch Handeln“ organisiert wird.