Übach-Palenberg - Übach-Palenberger Karnevalisten punkten mit bunter Mischung bei erster Gala im CMC

Übach-Palenberg. Die Übach-Palenberger Karnevalsgesellschaft (ÜPKG) ging nach dem Wegfall der Stadthalle als Veranstaltungsort den nötigen Schritt in eine andere Richtung. Mit der ehemaligen Lohnhalle im Carolus-Magnus-Centrum (CMC) war die richtige Location schnell gefunden. Aus der bisherigen Galasitzung mit frontalem Bühnenprogramm machte die ÜPKG zudem eine gelungene Mischung aus Karnevalsparty und Galaabend.

Vom zur gewohnten Tradition gewordenen Sitzungskarneval einmal abzuweichen, ist immer eine etwas riskante Sache für eine Karnevalsgesellschaft. Schließlich gibt es mit der Galaveranstaltung und meist auch der Kinderveranstaltung am darauffolgenden Tag meist nur zwei „richtige“ Gelegenheiten, seine Qualitäten als Gastgeber im rheinischen Brauchtum Karneval unter Beweis zu stellen.

„Wir haben einfach mal was Neues ausprobiert“, so Vorsitzender Hans-Josef Offermanns. Das Ziel war, mit viel Musik und eingestreuten Auftritten eine lockere Partyatmosphäre zu schaffen, in der sich die Leute wohlfühlen. „Und das ist uns gelungen“, freute sich Offermanns am nächsten Tag.

Wenn leichte Augenringe und ein zufriedenes Lächeln auf den Gesichtern der Weißjacken von der ÜPKG ein Gradmesser für das Gelingen des neuen Konzepts waren, durfte die „Mission Karnevalsparty“ als gelungen bezeichnet werden.

Dank der schon im früheren Galakarneval der ÜPKG bewährten „Sunshine Band“ war von Beginn an die Halle mit viel Lieblingsmusik gefüllt. Die Spaßkapelle „Trek Zeg“ aus dem benachbarten Landgraaf legte da mit ihrer spaßorientierten und stimmungsvollen Rasanz noch eine Schippe drauf. Die Musiker mischten sich unters Publikum und bereiteten so schon früh nach dem Startschuss den Boden für einen tollen Abend.

Überhaupt war das Ambiente, das die ÜPKGler in die Lohnhalle zauberten, aller Ehren wert und wurde vielfach gelobt. Die Älteren aus der KG durften sich vielleicht auch ein wenig an die Zeit erinnern, in der die ÜKG als Übacher Karnevalsgesellschaft und die KG „Palenberger Kröetsch“ noch getrennt waren, die Fusions-ÜPKG noch nicht existierte und die „Kröetsche“ im CMC abfeierten.

Das gelang ihren geistigen Enkeln jetzt ebenfalls ganz hervorragend. So zeigte Tanzmariechen Jenny Gilleßen auf der zwar verkleinerten, aber bestens ausgelegten Bühne, dass sie nicht nur für die Offiziellen vom Elferrat eine tolle Leistung abliefern kann. Auch Stadtprinz Thomas I. (de Jong) von der Jubiläums-KG „Lustige Marienberger Jekken“ brannte mit der eigens mitgebrachten Sambaband „Animoso“ aus Heerlen richtig Schwung in die Bude.

Wenn es danach noch der passenden Stimmung bedarf, um dem neuen Sitzungskonzept der ÜPKG die Krone aufzusetzen, war Sängerin Laura Wings mit ihrem unwiderstehlichen Temperament genau die richtige, um die tolle Sause passend abzuschließen.