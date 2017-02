DSDS geht in die 14. Staffel: Neue Drehorte und neue Jury-Mitglieder

Das Format „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) geht in diesem Jahr in die 14. Staffel. Seit dem 4. Januar zeigt RTL die Castings, die unter dem Motto „No Limit“ stehen. Wer sich in diesen durchgesetzt hat, kann im Recall in Deutschland sein Können zeigen. Danach geht es – zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung – zum Recall nach Dubai. Dort können sich die Teilnehmer für die Mottoshows qualifizieren.

Neuerungen gibt es auch in der Jury. You-Tube-Star Shirin David ist zum ersten Mal dabei. Die 21-Jährige hat die Aufgabe, nicht nur auf die Stimme, sondern auch auf das Styling der Kandidaten zu achten.

Schlagerstar Michelle möchte vor allem ihre Erfahrungen an die Kandidaten weitergeben. Sie hält sich mit ihrer Meinung nicht zurück und sagt, was sie denkt, weil sie das Beste aus den Kandidaten herausholen möchte.

Mit dabei ist auch Scooter-Frontman H.P. Baxxter. Er legt sein Augenmerk nicht nur auf die Stimme, sondern auch auf Vermarktbarkeit der Teilnehmer. Durch seine Erfahrungen bei einem Musiklabel und seine eigene 22-jährige Erfolgsgeschichte weiß er, worauf es ankommt, um im Musikbusiness Erfolg zu haben.

Natürlich darf Dieter Bohlen, Jurymitglied der ersten Stunde, nicht fehlen. Der Jurychef ist bekannt dafür, die Wahrheit zu sagen. Und er steht für Erfolg: Als Produzent von DSDS-Kandidaten hatte er 14 Singles und sechs Alben auf Platz 1 der Charts.