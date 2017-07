Übach-Palenberg feiert 50-jähriges Stadtjubiläum

Übach-Palenberg. „Unsere Stadt ist der Farbe schwarz treu geblieben – früher Kohle, jetzt Schokolade“, stellte Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch bei der Vorstellung des Programms zum 50-jährigen Stadtjubiläum von Übach-Palenberg schmunzelnd fest. Das Jubiläum wird mit Ausstellungen und einem Festakt im Pädagogischen Zentrum gefeiert.

Bereits im Hinblick auf die 1100-Jahr-Feier fasste der Rat in einer Sitzung am 13. September 1966 den Beschluss, die Stadtrechte zu beantragen, und am 13. Juni 1967 wurden sie der Großgemeinde Übach-Palenberg von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen verliehen. Ganz offiziell war dies jedoch erst, als der Regierungspräsident von NRW, Hubert Schmitt-Degenhardt, die dazugehörige Urkunde dem damaligen Bürgermeister Max Gärtner übergab.

Die Stadtwerdung wurde damals mit einem zweitägigen Festprogramm gefeiert, bei dem unter anderem die Privatmusikkapelle Scherpenseel mitwirkte, die auch das diesjährige Jubiläum musikalisch begleiten wird. Sogar das Fernsehen berichtete über Übach-Palenberg als dritte Stadt im Selfkantkreis Geilenkirchen-Heinsberg – darüber hinaus war sie zu jener Zeit die jüngste und größte.

Bei der Vorstellung der Jubiläums-Highlights meinte Thomas Schröder, Fachbereichsleiter allgemeine Verwaltung: „50 Jahre jung ist unsere Stadt heute und hat eine rasante Entwicklung hingelegt. Das eigens dafür entworfene Logo wird uns das ganze Jahr über begleiten.“

Zu diesem besonderen Anlass gibt es außerdem ein neues Heimatbuch von Herbert Simons, das er in einer Stückzahl von 3000 Exemplaren im Eigenverlag mit finanzieller Unterstützung von Sponsoren veröffentlichen wird. Zu den Autoren gehören Bürger aus Übach-Palenberg sowie Professor Dr. Frank Pohle, Historiker an der RWTH Aachen, die Themen reichen von der Urgeschichte bis zur Gegenwart. Der Erlös aus dem Buchverkauf geht an ein soziales Projekt.

Für Geschichtsinteressierte gibt es noch zwei weitere Ausstellungen, die vom 15. Juli bis 30. September im Rathaus auf drei Etagen besichtigt werden können: Eine Bilderpräsentation des Stadtschreibers Jürgen Klosa, in Zusammenarbeit mit der Verwaltung, als Entdeckungsreise durch die vergangenen 50 Jahre sowie eine Ausstellung des Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz im Kreis Heinsberg über die Besiedlungs- und Stadtgeschichte.

Helmut Landscheidt und Horst Laukamp, Mitglieder des Vereins, heben hervor: „Wir haben die größten Vereine der Stadt angeschrieben, die viele Kontakte zur Bevölkerung haben. Sie werden sich in zwölf Schaukästen und auf vielen Stellwänden präsentieren. Auch ein Teil der Sammlung von Richard Riediger wird ausgestellt sein mit ältesten Funden aus Übach-Palenberg.“ Im zweiten Stock des Rathauses befindet sich darüber hinaus eine ständige Ausstellung des Vereins.

Der Glanzpunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten wird der zweistündige Festakt im Pädagogischen Zentrum (PZ) am 15. Juli ab 11 Uhr sein, zu dem alle interessierten Bürger bei freiem Eintritt herzlich eingeladen sind. Die Big Band der Privatmusikkapelle Scherpenseel wird kräftig einheizen und der Männerchor Boscheln das heimatverbundene Stadtlied intonieren. Natürlich schauen auch Persönlichkeiten aus Land, Kreis sowie den Partnerstädten vorbei, und Jutta Gündling, mit verantwortlich für die Organisation, verrät verschwörerisch: „Es wird Überraschungsgäste geben!“