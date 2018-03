Tripsrath: Kinder brechen durch Eisfläche in Gülletank

Geilenkirchen. Zwei Kinder sind am Freitag in Tripsrath durch eine Eisschicht in das Innere eines Gülletanks eingebrochen und bis zum Kopf eingesunken. Trotz der lebensgefährlichen Situation konnten sich die 8- und 9-Jährigen selbstständig wieder aus dem Tank retten.

Mehr zum Thema

Nach Angaben der Mutter waren die Kinder von einem Freund abgeholt wurden, um in der Nähe eines Bauernhofes zu spielen. Sie liefen dann aber zu einem anderen Bauernhof als vereinbart, wo das dritte Kind die 8- und 9-Jährigen möglicherweise dazu aufforderte, für eine Mutprobe auf den Gülletank zu steigen.

"Es befanden sich einige Utensilien wie Paletten oder Kübel um den Tank herum", berichtet die Mutter. Diese erleichterten es den Kindern, auf den Rand des Betonbeckens zu klettern. Dort hielten die Kinder den braunen Inhalt unter der Eisschicht für Erde und betraten die gefrorene Fläche. Nach wenigen Schritten brach das 8-jährige Mädchen ein und versank bis zum Kopf im Tank. Auch der 9-jährige Junge brach durch das Eis. Dem Mädchen gelang es, sich aus eigener Kraft wieder an das Beckenrand zu bewegen. Sie hielt dem 9-Jährigen ihre Füße hin, damit das Kind sich daran hinausziehen konnte. Beide schrien laut um Hilfe.

Eine Anwohnerin hörte die Schreie der Kinder, eilte ihnen zu Hilfe und half dem Mädchen und dem Jungen, vom Beckenrand wieder auf festen Boden zu klettern. Sie alarmierte den Bauern und brachte die völlig durchnässten und frierenden Kinder nach Hause. Beide waren nach dem Unfall verängstigt.

Nach Angaben der Feuerwehr im Kreis Heinsberg gab es in den letzten Tagen keine ähnlichen Fälle, in denen die Einsatzkräfte ausrücken mussten, um Menschen von Eisflächen zu retten. Dennoch sollten Eltern ihre Kinder vor scheinbar fest zugefrorenen Flächen warnen. Der Fachbereich Umwelt der Stadtverwaltung Aachen weist eindringlich darauf hin, dass das Betreten von Eisflächen auf sämtlichen Gewässern in Aachens Parkanlagen und auf den eingezäunten Stauanlagen verboten ist.