Geilenkirchen.

Für den Abteilungsleiter Tischtennis der DJK Teveren, Martin Hartenberger, war das Wochenende ein Erfolg: „So viele Teilnehmer hatten wir noch nie“. Gemeint waren dabei die 44 Damen, Herren, Kinder und Jugendlichen, die sich am Samstag und Sonntag in der Turnhalle an der Katholischen Grundschule (KGS) in Teveren einfanden, um an der grünen Tischtennisplatte beim „Jedermann-Turnier“ ihr Bestes zu geben.