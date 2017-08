Theaterstück der Gruppe Beek: Filmriss vor den Feiertagen

Geilenkirchen-Beeck.

„Ach, du fröhliche“, heißt es in diesem Jahr, wenn die Theatergruppe Beeck die Bühne betritt. In der Komödie von Bernd Gombold, die aus drei Akten besteht, geht es um den Heiligen Abend bei Familie Maier. Vater Anton und sein Sohn Markus haben bei der vorabendlichen Weihnachtsfeier des Sportvereins etwas zu viel gefeiert und weisen am Morgen danach erhebliche Erinnerungslücken auf.