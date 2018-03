Geilenkirchen.

Es ist zwar nicht mehr so kalt an diesem Freitagabend im Herzen von Geilenkirchen. Dennoch zeigt der Winter vielleicht zum letzten Mal so richtig, was in ihm steckt: Schon am Nachmittag hatte es leicht zu schneien begonnen, und als Angy Waldmann sagt „Wir können anfangen“ hat sich draußen vor dem Bürgertreff in der Gerbergasse schon eine leichte Schneedecke ausgebreitet.