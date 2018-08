Geilenkirchen-Teveren - Teveren hofft auch in der A-Liga auf „Waschy“

Geilenkirchen-Teveren.

Man erwartete ein heißes Finale in der Kreisliga B am letzten Spieltag. Nach wenigen Minuten war allerdings klar: Germania Teveren II lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Man feierte den Aufstieg in die Kreisliga A, und man freut sich auf diese für die Mannschaft neue Liga. Trainer Walter Marienfeld und sein Trainerteam sind seit Jahren bemüht, eine Einheit zu formen.