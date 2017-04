Tennis für Groß und Klein bei Rot-Weiß Geilenkirchen

Geilenkirchen.

„Tennis ist eine attraktive Sportart für Jung und Alt und macht im Verein am meisten Spaß!“ Diese Botschaft vermittelt die bundesweite Aktion „Deutschland spielt Tennis“. Am Sonntag, 23. April, steht in diesem Rahmen beim TC Rot-Weiß Geilenkirchen der offizielle Start in die Außensaison bevor: Alle Interessierten erwartet am Tag der offenen Tür auf der Tennisanlage an der Martin-Heyden-Straße viel Sport und Geselligkeit.