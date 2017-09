Übach-Palenberg.

Wenn Hans Hansen mal keine Besucher in der alten Katholischen Kirche auf dem Frelenberger Hügel empfängt, sitzt er vor der Kirchentür und genießt einen wunderbaren Ausblick auf das Wurmtal. Am Tag des offenen Denkmals war es mit der Beschaulichkeit aber eher schlecht bestellt, was Hans Hansen aber durchaus freute, denn das Interesse der Gäste an der schönen, kleinen Kirche, die ihren schönen Standort einem „dummen“ Esel verdankt, war groß.