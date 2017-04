SV 09: Viele Veranstaltungen auf dem Scheleberg

Übach-Palenberg. Der Startschuss auf dem Scheleberg ist gefallen. Die ersten Meisterschaftsspiele der Senioren- und Juniorenmannschaften haben bereits stattgefunden, und die Vorbereitungen für die kommenden Events laufen. Kürzlich beteiligte sich der SV 09 Scherpenseel auch am Frühjahrsputz der Stadt Übach-Palenberg.

Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene packten mit an, das Gelände rund um den Sportplatz und die Sportanlage selbst auf Vordermann zu bringen und im neuen Glanz erscheinen zu lassen. Nun kann die Saison losgehen.

Schon am 7. April startete die C-Jugend zu einer ganz besonderen Mannschaftsfahrt und nahm an einem internationalen Turnier in Barcelona teil. Am 2. Juni versucht die D-Jugend ebenfalls bei einem internationalen Turnier in Münster ihr Glück.

Familientag mit Blinden-Fußball

Am 1. Mai steht der schon bekannte Familientag auf dem Programm. Neben Familienflohmarkt, Hüpfburg, Cafeteria und Grillbude dürften von 13 bis 16 Uhr vor allem zwei Trainingseinheiten für die Kinder und Jugendlichen des SV09 Scherpenseel ein besonderer Höhepunkt sein. Die Einheiten werden von einem Übungsleiter und einem Fußballer der Blinden-Bundesliga durchgeführt. Sie werden den Teilnehmern Eindrücke vermitteln, wie sehbehinderte Menschen Fußball spielen.

Das diesjährige, traditionelle Ortsturnier, der Scheleberg-Cup, findet am Fronleichnamswochenende ab dem 15. Juni statt und wird mit einem bunten Rahmenprogramm sicher auch in diesem Jahr ein Großereignis in Übach-Palenberg sein. Die F- und E-Jugendlichen des Vereins werden am 22. Juni um 17.30 Uhr auf dem Scheleberg von DFB-Trainern, die mit dem DFB-Mobil anreisen, trainiert. Hier erhalten außerdem alle Jugendtrainer des Vereins die Möglichkeit, sich Tipps und Anregungen von Profis für ihre wöchentliche Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen zu holen.

Im Sommer zum Fußballcamp

Für das Sommercamp vom 21. bis 24. August hat sich der Verein professionelle Hilfe geholt. In Zusammenarbeit mit der Fußballschule Grenzland werden die Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren vier Tage lang auf höchstem Niveau betreut und trainiert und in ihren Fähigkeiten gefördert und gefordert.

Mit Abschluss des Sommercamps und als Startschuss für die neue Saison wartet dann ab dem 25. August das weit über die Kreisgrenzen hinaus beliebte Jugendturnier des SV 09 Scherpenseel auf seine Gäste. Bekannt für lange Spiel- und kurze Wartezeiten, ein attraktives Rahmenprogramm und beste Verpflegung, sucht dieses Turnier in der Umgebung seinesgleichen. Es lohnt sich auch in diesem Jahr, immer mal wieder beim SV 09 Scherpenseel vorbeizuschauen.