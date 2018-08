Übach-Palenberg - SV 09 Scherpenseel rechnet mit vorderem Tabellenplatz

Übach-Palenberg.

Am Wochenende stand in Scherpenseel der SV 09 im Mittelpunkt. Auf dem Sportplatzgelände gab es neben Spiel und Trainingseinheiten ein erstes Zeltlager für die Seniorenspieler, um den Teamgeist zu stärken. Trainer Sascha Mensch blickt recht zuversichtlich in die neue Saison, er sieht seine Truppe im vorderen Tabellenfeld.