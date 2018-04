Geilenkirchen-Süggerath - Süggerather Schützen laden zur Maikirmes ein

Geilenkirchen-Süggerath. Die St.- Martinus-Schützenbruderschaft Süggerath lädt zur Maikirmes von Montag, 30. April, bis Montag, 7. Mai, ein.

Los gehen die Feierlichkeiten am 30. April um 20 Uhr mit SüggeROCK. Hier sorgen die Coverbands „Copyright“ und „Paint My Horse Green“ zusammen mit DJ-Marvin für Stimmung. Am Freitag, 4. Mai, trifft man sich um 17.30 Uhr zum Aufsetzen der Maibäume vor den Häusern der Majestäten, dem Königspaar Berthole und Lisa Mainz und dem Prinzenpaar Florian und Saskia Möller. Anschließend sind alle zum Ausklang ins Festzelt auf dem Schulhof eingeladen.

Am Samstag, 5. Mai, startet um 20 Uhr der Ball der Majestäten mit den Flamingoboys. Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einem Hochamt im Festzelt, dem ein musikalischer Frühschoppen folgt. Zum großen Festzug durch den Ort sind alle Interessierten um 15 Uhr eingeladen, bevor der Sonntag beim Dämmerschoppen mit Cafeteria, Kinderanimation und Verlosung ausklingt.

Endgültig beendet sind die Aktivitäten zur Maikirmes in Süggerath dann mit dem Frühschoppen am Montag, 7. Mai, ab 11 Uhr im Schützenheim.