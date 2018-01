Geilenkirchen.

Mit einem Gottesdienst in St. Marien endete die Sternsingeraktion in Geilenkirchen. Das Thema lautete „Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit“. In den Gemeinden waren insgesamt über 200 Kinder und 80 Begleitpersonen unterwegs. So kam die stattliche Spendensumme in Höhe von 20.985,18 Euro auch dank der Freigiebigkeit der Geilenkirchener Bevölkerung zusammen.