Übach-Palenberg.

Kaltes klares Wetter: das hat auch am Freitag für die Sternsinger in der ehemaligen Zechengemeinde bedeutet, sich dick und warm einzupacken. Denn wie Marie Klaas und Jan Schmidt traten sie auch am Dreikönigstag den teils langen Weg durch die Stadt an, um bei den Menschen zu klingeln, und ihnen den Segen zum neuen Jahr ans Haus zu bringen.