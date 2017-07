Städtische Realschule verabschiedet Abschlussjahrgang

Geilenkirchen. Es war das versprochene „Feuerwerk“, wenn auch nur im bildlichen Sinne, das die nun ehemaligen Schüler der Städtischen Realschule in Geilenkirchen bei ihrer Abschlussfeier erwartete. Nach dem gemeinsamen Gottesdienst ging es in der bestens gefüllten Aula der Schule am Gillesweg aber nicht nur um die begehrten Abschlusszeugnisse.

Schulleiter Peter Pauli ließ in Abwandlung des Songs „Feuerwerk“ von Wincent Weiss die Schuljahre noch einmal Revue passieren. „Wir sind immer noch dieselben Clowns und Helden uns’rer Welt“, hieß es da. Im Gegensatz zu einem Feuerwerk, das zwar schön anzusehen sei, aber kostspielig und schnell vorbei sein könne, wünschte sich Pauli, dass das Leben für die Absolventen „nicht nur ein Feuerwerk sein werde, sondern ein Dauerbrenner voller Zufriedenheit“.

Mit der Hoffnung, nach sechs Schuljahren alle notwendigen Werkzeuge im „Rucksack der Zukunft“ zu haben, hatte Pauli aber noch ein paar gute Ratschläge dabei: „Erobert Euch die Welt, geht auf Wanderschaft, und findet für Euch den richtigen Beruf, vielleicht die richtige Berufung.“

Dabei gab es in diesem Jahr auch insgesamt 13 Schüler der Vorbereitungsklassen, die mit den sogenannten „Regelschülern“ die Zahl der Absolventen auf 74 erhöhten. Bei den Schülern der Internationalen Förderklassen (IFK), die unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen nach Geilenkirchen gekommen sind, geht es unter Umständen noch ein Jahr weiter an der Realschule oder auch am Berufskolleg.

Sozialkompetenz hatte auch aus diesem Grund einen hohen Stellenwert beim Abschlussjahrgang. „Vom ersten Tag an habt Ihr Euch um unsere IFK-Schüler gekümmert, habt sie integriert und Freundschaften geschlossen“, lobte Pauli. Er sicherte den Ehemaligen zu, dass sie das Rüstzeug zur Weiterentwicklung der Gesellschaft hätten.

Absolventen im Überblick

Hier nun die Absolventen im Überblick: Klasse 10A: Kevin Böhme, Joshua Dreeßen, Lea Flecken, Hendrik Göbbels, Siwar Habasch, Kristina Hellebrandt, André Hilgers, Amel Hayati Kassou Soria, Rasul Kilo, Lena Klett, Jesse-Phillip Leitzgen, Magd Aldeen Maari, Nastassja Mitsou, Moritz Pauli, Lina Maria Pinna, Arghavan Rezaei Zadeh, Angelina Schäfer, Christian Schmitz, Annika Schröder, Benedikt Vogts, Jonah Vossen und Lennart Wagels; Klasse 10 B: Rohollah Arefi, Peter Aufsfeld, Ben Baltes, Samed Berisa, Baboucarr Ceesay, Abdoullie Cham, Jennifer Diel, Flamur Gecaj, Sevil Belinda Gedük, Alina Goebbels, Jason Habor, Rebecca Joerissen, Kenan Jonczy, Kaan Muzaffer Kayhan, Ahmad Khavari, Jaqueline Michele Korth, Selina Lamm, Ange Maloko, Sissi-Marie Offergeld, Nevrije Osmani, Sunita Osmani, Daniel Preis, Rashsiga Ragunathan, Jeanette Rosin, Kathrin Schleining, Pauline Schmitz und Nadine Siedow; Klasse 10 C: Saad Al Din Amir, Jamie Ann Arndt, Lina Bleilevens, Melissa Braun, Hamza Dbdub, Yannick Erdogan, Shawn-Liam Fechner, Maximilian Heesen, Jaqueline Heintel, Reshana Jeyanathan, Marcel Jungblut, Vilhelmas Kaselis, Jannette Kassaye, Kim Anna Kirchhoff, Timon Klossek, Niklas Lenz, Shmal Mamasene, Marc André Oelsner, Johnny Pioch, Jessika Rach, Noelle Schreiter, Sarah Schulz, Alexander Stemick, Leon Deniz Weckel und Hamidreza Zarabadi.