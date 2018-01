Geilenkirchen.

„Die städtische Realschule Geilenkirchen läuft gegen den Krebs“ lautete das Motto, unter dem die Schülerinnen und Schüler am 16. Juni 2017 an den Start zum Terry-Fox-Lauf gegangen waren. Dieser Sponsoren-Lauf wird traditionell in Zusammenarbeit mit den kanadischen Streitkräften durchgeführt. Und so war selbstverständlich bei der Übergabe des Spendenerlöses auch ein Vertreter der Kanadier anwesend.