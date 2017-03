Stadtbücherei veranstaltet „Osterferien mit den Olchis“

Geilenkirchen. Unter dem Motto „Osterferien mit den Olchis“ findet in der Zeit von Montag, 10. April, bis Samstag, 22. April, in der Stadtbücherei Geilenkirchen eine Ferienaktion rund um die beliebten Kinderbuchfiguren von Erhard Dietl statt. Dabei wird gebastelt, vorgelesen und ein Theaterstück einstudiert.

Die Theatergruppe (Kinder ab acht Jahren) trifft sich am 12., 19., und 21. April jeweils um 10 Uhr zur Vorbereitung des Theaterstückes. Am Montag, 10. April, werden um 10 Uhr Olchi-Hampelmänner und Olchi-Masken gebastelt, und am Donnerstag, 13. April, liest Ulrike Capper „Die Olchis im Zoo“, ebenfalls um 10 Uhr. Beide Veranstaltungen sind für Kinder ab sechs Jahren gedacht.

Für alle Veranstaltungen ist eine Voranmeldung erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt jeweils einen Euro. Am Samstag, 22. April, tritt dann um 15 Uhr die Theatergruppe mit ihren selbstgebastelten Stabfiguren auf. Gespielt wird das Stück „Oma hat Geburtstag“. Hierzu eingeladen sind Kinder ab fünf Jahren und interessierte Eltern. Eintrittskarten sind ab sofort in der Stadtbücherei erhältlich. Infos unter Telefon 02451/98280.