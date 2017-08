Stadt verschickt Unterlagen zur Wahl Letzte Aktualisierung: 28. August 2017, 08:14 Uhr

Übach-Palenberg. Die Stadt Übach-Palenberg weist darauf hin, dass derzeit an alle Wahlberechtigten im Stadtgebiet die Wahlbenachrichtigungskarten für die Bundestagswahl am 24. September verteilt werden. Die Karte soll am Wahltag im Wahllokal vorgelegt werden.