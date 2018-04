Übach-Palenberg - Stadt Übach-Palenberg sucht Schöffen

Schöffen arbeiten ehrenamtlich

Schöffen sind sogenannte Laienrichter. Zwar sind Schöffen in aller Regel keine Juristen, sie sollen aber dennoch ihr Rechtsempfinden in die Prozesse einbringen und dürfen auch Fragen stellen. Schöffen haben zudem in der Urteilsfindung dasselbe Stimmrecht wie Berufsrichter.