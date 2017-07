Stadt spielt mit der Idee eine Entwicklungsgesellschaft zu gründen

Ein Baugebiet und eine verschollene Einladung: Splitter aus dem Rat

Nachdem vor zwei Wochen ein Schreiben an die Stadt Übach-Palenberg vermisst wurde, wurde im Rat nun eine nicht erhaltene Einladung angesprochen. Die SPD gab vor, nicht auf die jüngste Sitzung des Runden Tisches zur Bibliothek aufmerksam gemacht worden zu sein, dabei hätte diese eigentlich an alle Fraktionsvorsitzenden gehen sollen. In der Sitzung jedenfalls, die bereits am

14. Juni stattgefunden hat, waren dann durchaus grundlegende Entscheidungen getroffen worden. So soll doch nicht das Mehrgenerationenhaus dafür genutzt werden, einen Teil des Medienbestandes aufzunehmen und zu verleihen, sondern der Pavillon in der Barbarastraße. Außerdem wurde beschlossen, den Pavillon noch im Spätsommer oder Herbst zu bestücken. Dies gab Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch in der Ratssitzung bekannt, nähere Details wurden nicht genannt.

Bezüglich der Prozesses zur Klangbrücke äußerte der Rathausjustiziar Marius Claßen sich in der Ratssitzung vorsichtig optimistisch, dass das Dauerthema zu einem für die Stadt positiven Ausgang gebracht werden kann. Hintergrund ist der Termin am Aachener Landgericht am Dienstag, wo ein Gutachter erhebliche Mängel in der Ausführung des Skandal-Baus öffentlich gemacht hatte (siehe Mittwochsausgabe). Dies dürfte die Erfolgsaussichten einer Restwertforderung über 103 000 Euro, die eine mittlerweile insolvente Stahlbaufirma gegenüber der Stadt geltend macht, deutlich schmälern.

Wenig überraschend verlief die Abstimmung zum Baugebiet Mariental, die Koalition aus CDU und FDP-USPD bestätigte die Beschlüsse aus Bauausschuss und Hauptausschuss gegen die Opposition. Aus Reihen der CDU enthielt sich die CDU-Stadtverordnete Martina Czervan-Quintana Schmidt. Bei der SPD nahmen Tim Böven und Dr. Sascha Derichs wegen Befangenheit nicht an der Abstimmung teil.