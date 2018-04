Übach-Palenberg - Stadt legt Termine für Sonntagsverkauf fest

Übach-Palenberg. Die Stadt Übach-Palenberg hat die Termine für verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr festgelegt. Zwei werden in Übach stattfinden, ein weiterer in Palenberg.

Der Hauptausschuss stimmte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür, dass beim Maiblütenfest am 13. Mai, beim Kaiser-Karls-Fest am 16. September (dies ist der Palenberger Termin) und im Rahmen des Nikolausmarkts am 9. Dezember die Geschäfte öffnen dürfen und folgte damit dem Vorschlag der Verwaltung. Von der durch die neue CDU-geführte Landesregierung jüngst deutlich im Sinne des Einzelhandels gelockerten Gesetzgebung wird in Übach-Palenberg damit zunächst kein Gebrauch gemacht, was auch mit der Kürze der Zeit zu begründen sein dürfte.

In der Hauptausschusssitzung wurde betont, dass die drei Termine durch die Gewerkschaft Verdi abgesegnet worden seien. Die Gewerkschaft muss neben weiteren Institutionen wie Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer und den Kirchen ihre Zustimmung zu den Terminen erteilen und war gerade im vergangenen Jahr vielerorts offensiv und auch über den Rechtsweg gegen einzelne Termine vorgegangen.