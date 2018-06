Übach-Palenberg - St.-Franziskus-Schützen freuen sich auf ein festliches Wochenende

Übach-Palenberg. Die St.- Franziskus-Schützenbruderschaft Marienberg lädt am 16. und 17. Juni zum traditionellen Schützenfest im Zelt am alten Sportplatz ein.

Am Samstag treffen sich die Schützen um 18 Uhr zur heiligen Messe mit Silbersegnung, bevor es mit einem kurzen Umzug zum Zelt geht. Am Sonntag, startet um 11 Uhr der Vogelschuss an gleicher Stelle.

Public Viewing ist geplant

Um 14 Uhr geleitet die St.-Franziskus-Schützenbruderschaft dann ihr Königspaar durch den Ort, bevor alle Interessierten auf den Bürgervogel schießen dürfen. Damit auch die Fußballfreunde nicht zu kurz kommen, ist auch ein Public Viewing für das Weltmeisterschaftsspiel Deutschland-Mexiko geplant. Die Schützen freuen sich auf zahlreiche Besucher.