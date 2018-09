Geilenkirchen-Grotenrath - St.-Cornelius-Schützen Grotenrath laden ein zum Vogelschuss

Geilenkirchen-Grotenrath. Zum Patronatsfest des heiligen Cornelius am 16. September werden bei der Schützenbruderschaft in Grotenrath traditionell die Majestäten für das kommende Vereinsjahr ermittelt.

Die Schützenbrüder finden sich mit dem Trommler- und Pfeiferkorps Heimattreue am Samstag, 15. September, um 15.30 Uhr am Ortseingang an der Waldstraße ein. Von hier aus ziehen die Vereine zunächst durch das Oberdorf. Am Haus des Königs Josef Schummertz wird zunächst die Fahne gehisst. Anschließend gibt es einen kurzer Umtrunk. Ziel des Festumzuges ist dann die Schützenwiese hinter der alten Schule. Am Hochstand wird hier die begehrte Trophäe des Josef-Knops-Gedächtnis-Pokals ausgeschossen.

Auch der Bürgerkönig wird gesucht

Der Sonntag, 16. September, beginnt mit einem Festgottesdienst um 9 Uhr in der Pfarrkirche mit Kranzniederlegung am Ehrenmal. Beim anschließenden Frühschoppen auf der Festwiese besteht für jeden Besucher die Möglichkeit zum Preisvogelschießen.

Der Höhepunkt des Tages ist ab 15 Uhr der Königsvogelschuss. Nachdem der neue König ermittelt ist, gibt es noch für alle interessierten Ortsbewohner und für die anwesenden Gäste die Möglichkeit, zukünftiger Bürgerkönig zu werden.

In dieser Disziplin wird jedes Jahr der „Cornelius-Pokal“ übergeben. Die St.-Cornelius-Schützenbruderschaft lädt alle Interessierten herzlich ein.