Geilenkirchen-Grotenrath - St.-Cornelius-Schützen: Ehrungen in geselliger Runde

Geilenkirchen-Grotenrath. Die Schützenbruderschaft St. Cornelius Grotenrath führte in der Gaststätte Jägerhof in Grotenrath ihre Vereinsmeisterschaften im Luftgewehrschießen durch. Die Besucherzahlen bei den aktiven und inaktiven Schützinnen und Schützen war recht zufriedenstellend. Gefeiert wurde bis in die späten Abendstunden.

Jedem Teilnehmer der Meisterschaften und dessen Partnerin und Partner stand eine Essens- und Trinkbeteiligung vom Verein zu. Die Siegerehrung der Vereinsmeister fand dann am Abend nach den Schießwettbewerben in geselliger Runde statt.

Die Siegerehrung der Vereinsmeisterschaften 2018 wurde durch die beiden Schießmeister Eberhard Rütten und Henk Niels durchgeführt.

Zuerst begrüßten die Schießmeister den amtierenden Kaiser Jürgen Hinte und dessen Gattin Monika, den neuen König Josef Schummertz und die Ortsvorsteherin Resi Hensen.

Zahlreiche Sieger

Die Schießwettbewerbe 2018 erbrachten folgende Ergebnisse in den verschiedenen Klassen:

Altersklasse Auflage: 1. Lothar Reimann, 2. Jürgen Hinte, 3. Herbert Böschen; Seniorenklasse angestrichen: 1. Hubert Lenoir, 2. Roman Bodanowicz , 3. Horst Nevelstein; Seniorenklasse Auflage: 1. Hubert Lenoir, 2. Helmut Bronneberg, 3. Horst Nevelstein; Altersklasse Freihand: 1. Detlef Kollosch, 2. Lothar Reimann; Freihandklasse: 1. Alexandra Meier, 2. René Rütten, 3. Thomas Meier; Schützen inaktiv: 1. Stefan Heinen, 2. Jens Drolshagen, 3. Stefan Mingers; Schützinnen inaktiv: 1. Iris Reimann, 2. Marion Grzanna, 3. Resi Hensen.

Die Schießmeister Eberhard Rütten und Henk Niels verwiesen darauf, dass die Bezirksmeisterschaften am 23. und 24. Februar in Palenberg stattfinden werden. Der Vorstand der Cornelius Schützenbruderschaft dankte allen aktiven und inaktiven Mitgliedern für die rege Teilnahme an der Veranstaltung.