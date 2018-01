Geilenkirchen.

Ronnie Goertz ist Vorsitzender des Kreissportbundes Heinsberg und als solcher bemüht, den angeschlossenen Sportvereinen all diejenigen Hilfen an die Hand zu geben, die einen reibungslosen Ablauf der Vereinstätigkeit möglich machen. Wie schnell und unerwartet aber eine ehrenamtliche Vereinsführung in die Klemme kommen kann, erlebt seit vier Jahren der TuS Oberbruch.