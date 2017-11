Glücksspielstaatsvertrag: In Geilenkirchen dürfen Spielhallen bleben

In Übach-Palenberg herrscht noch Unklarheit

In Übach-Palenberg ist zurzeit noch nicht öffentlich bekannt, wie es dort für die Spielhallen weitergeht. Im August hatte die Stadtverwaltung auf Anfrage mitgeteilt, dass neun der elf vorhandenen Spielhallen Härtefallanträge gestellt hätten. Damals war noch keiner davon beschieden. Obwohl dies mit Blick in den Kalender zwischenzeitlich längst geschehen sein müsste, sah die Verwaltung sich gestern zu keiner entsprechenden Auskunft in der Lage.

In Gangelt gibt es nur eine Spielhalle. Dort bestand kein Handlungsbedarf, bestätigte gestern der Beigeordnete Gerd Dahlmanns.

Die Kommunen verdienen selbst nicht schlecht am Glücksspiel. Geilenkirchen nahm vergangenes Jahr 380.000 Euro Vergnügungssteuer ein, Übach-Palenberg 532.000 Euro. Ein großer Teil dieser Summen stammt aus den Spielhallen. In Städten wie etwa Stolberg geht man jedoch davon aus, dass die entstehenden städtebaulichen und sozialen Nachteile stärker ins Gewicht fallen.